Tvzap.it - Mondo della musica in lutto, ci lascia un vero genio

Leggi su Tvzap.it

Social.in, ciun. Ilè rimasto sconvolto davanti alla notiziaprematura scomparsa del noto. Il polistrumentista, protagonista di innumerevoli progetti, sia da solista che in gruppi o come produttore, che hanno spaziato dal blues al jazz al rock più sperimentale, è morto a 63 anni. ( dopo le foto)Leggi anche:per Claudio Baglioni: il saluto del cantanteLeggi anche:nella, addio al celebre cantautore italianoLeggi anche: Calcio in, addio ad una vera leggendaLeggi anche: Televisione in, addio per sempre a una grande attriceAddio a Teo Ederle, il geniale polistrumentista aveva 63 anniTeo Ederle è morto a 63 anni. Come riportato da L’arena, nel corsosua lunga carriera da polistrumentista è stato il protagonista di innumerevoli progetti, sia da solista che in gruppi o come produttore, che hanno spaziato dal blues al jazz al rock più sperimentale.