Ilgiorno.it - Milano-Limbiate, il futuro del glorioso Frecciarancio: appaltata la nuova metrotranvia

Scadenza rispettata: l’appalto per la realizzazione dellaè stato affidato entro il 31 dicembre 2024, condizione indispensabile per evitare il rischio di perdere, di nuovo, i finanziamenti statali. A due anni dalla chiusura della linea, i pendolari “orfani“ deltornano a sperare. La gara è stata assegnata da MM Spa (Metropolitana Milanese, società al 100% del Comune di) a Generale Costruzioni Ferroviarie Spa, quale mandataria di una associazione temporanea di imprese che comprende Vitali Spa, Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche Spa, Salcef Spa e Project automation Spa. L’opera ha un valore complessivo di oltre 182 milioni di euro e tempi di realizzazione stimati in poco più di 4 anni, calcolando anche quelli per la produzione del progetto esecutivo che rientra nel bando assegnato.