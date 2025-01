Liberoquotidiano.it - Maria Rosaria Boccia ha tre nuovi idoli: ecco i nomi che fanno discutere...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancheha deciso di chiudere l'anno con un suo bilancio personale. E certo il 2024 per lei non è stato un anno qualsiasi. La vicenda che l'ha vista protagonista e che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha segnato uno dei momenti topici nella politica dell'anno appena trascorso. Così laha voluto ringraziare chi le è stata vicino. Lo ha fatto con lungo e articolato post su Instagram e, sorpresa delle sorprese, abbiamo scoperto che oltre «all'amica del cuore» e al «mio avvocato che è stata una sorprendente scoperta», laha trovato tre. Chi? Tre giornalisti super schierati a sinistra: Luca Telese, Corrado Formigli e Sigfrido Ranucci, definiti come «tre “perfetti sconosciuti” piombati nella mia vita attraverso il mio smartphone, che sono diventati caldi raggi di sole illuminando con pazienza, tenacia e passione giornate uggiose e tempestose».