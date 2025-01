Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 79-66, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: percentuali insensate dei greci dopo tre quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-69 Belinelli libero da tre, qualche piccola speranza ancora lace l’ha.Un minuto e mezzo senza canestri.Inizia l’ultimo quarto.TOP SCORER –: 23 Yurtseven;: 23 ClyburnFinisce il terzo quarto,che lo ha sostanzialmente dominato anche se laha in qualche modo attutito il colpo.79-66 Risposta di Grazulis da tre.79-63 Da otto metri Sloukas con 40? sul cronometro del terzo quarto.76-63 Tripla di Brown con lo stepback.73-63 2/2 Tucker.Tucker attacca Papapetrou, ci sono due liberi per il tentativo di fermarlo dal palleggio. Quarto fallo personale.73-61 Gabriel ne trova due facili.71-61 1/2 Cordinier.Cordinier cerca la transizione, pesca il terzo fallo di Nunn e sono due tiri liberi. 2’38” alla terza sirena.