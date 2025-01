Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 1-1, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: il toscano domina il primo set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1. Rimonta da 15-30 l’azzurro e tiene un fondamentale turno di battuta.40-30 Arriva l’ace al centro per il numero 17 del mondo!30-30 Spreca una ghiotta chancecon il dritto da metà campo.15-30 Arriva male dalla parte del dritto il.15-15 Prima al centro estremamente precisa per il carrarino.0-15 Errore in uscita dal servizio per.1-0. Parte bene l’iberico nel secondo parziale.40-15 La prima è vincente per lo spagnolo: due palle per l’1-0.30-15 Ottima la prima esterna di.15-15 In rete l’attacco di dritto di.15-0 Parte benecon il servizio.8.55non ha concesso neanche una palla break in tutto ilset, davvero pochissimi gli errori per un parziale giocato in maniera impeccabile.6-2SET! Superlativoparziale per l’azzurro, solidissimo da ogni punto di vista.