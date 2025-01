Quifinanza.it - Lavoro in Italia, 770mila nuovi posti nel 2025: tre settori spingono il mercato

Le nuove rotte dell’occupazionena si disegnano su una mappa in continua trasformazione. Secondo il report “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali ina medio termine (2024-2028)”, realizzato da Excelsior-Unioncamere, ildelpotrebbe accogliere fino aentro la fine del.Cosa bolle in pentola sul fronte assunzioniLe impresene si muovono con la cautela di chi sa che ogni mossa conta. Alcuni, come l’automotive, accusano un rallentamento (o meglio, una vera e propria crisi), ma altrove l’energia è palpabile. La logistica brilla come un faro, spinta dall’e-commerce e dall’efficienza operativa interna. Nel food & beverage, l’operaio specializzato è tra i profili più ambiti, segno di un comparto che macina opportunità.