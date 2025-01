Lettera43.it - Lamezia Terme, operaio precipita da un’impalcatura è il primo morto sul lavoro del 2025

Si chiamava Francesco Stella e aveva 38 anni l’che nella mattinata del 3 gennaio è, dopo essereto da. Si tratta della prima vittima di incidenti suldelappena iniziato. L’uomo si trovava a un’altezza di circa sei metri. Secondo la prima ricostruzione, èto e ha sbattuto la testa, ma non sono ancora state accertate le cause della caduta. Immediati i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 sono risultati vani. Sul posto anche le forze dell’ordine che indagano per ricostruire i motivi della caduta.Articolo completo:daè ilsuldeldal blog Lettera43