La crisi dei nostri fiumi dovuta alla poca neve

In secca, o alimentati da piogge pronte a causare piene improvvise: ladeiromagnoli comincia molto più a monte delle città adagiate sulla via Emilia e delle campagne della bassa flagellate nel 2023 e nel 2024 da tre alluvioni. Il dato che più rende evidente quanto laclimatica abbia modificato il dna di Senio, Lamone, Montone, Ronco e Savio è quello relativo ai cumuli di, assottigliatisi a velocità impressionanti negli ultimi anni. I cumuli nevosi in Appennino sono sempre stati il vero ‘motore’ dei: il loro formarsi, e poi il lento disciogliersi nel corso dei mesi primaverili, hanno consentito ai corsi d’acqua che sfociano sul litorale ravennate di avere quel flusso regolare che ha consentito agli abitanti di queste terre di fondare attività economiche fiorenti.