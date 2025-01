Juventus-Milan | calendario e dove vedere la semifinale di Supercoppa Italiana

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-02 19:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:IL Juve è misurato ao in quello che rappresenta il secondo dei tre giochi diche verrà contestato Arabia Saudita. La squadra di Thiago Mottasesta classificata in Serie A con cinque punti di vantaggio sulla rivale, questo venerdì cercherà il suo primo titolo stagionale contro la squadra di Sergio Conceicaoottavo classificato del campionato italiano.A che ora èdiLa partita trasi giocherà venerdì 3 gennaio alle ore 20:00 (ora della penisola spagnola).diLa partita tra, in scena allo stadio Al-Awwal Park di Riad, potrà essere seguita in Spagna in diretta tramite DAZN.