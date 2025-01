Oasport.it - Jasmine Paolini e l’incubo Muchova: dove potrebbe trovarla agli Australian Open

ha la certezza aritmetica di essere numero 4 nel ranking WTA di lunedì prossimo, 6 gennaio, che sarà utilizzato per definire le 32 teste di serie del tabellone di singolare femminile degli2025 di tennis.L’azzurra, impegnata nella United Cup 2025 di tennis, quest’oggi è stata battuta per la quinta volta in altrettanti incroci dalla ceca Karolina, la quale ha contribuito all’eliminazione dell’Italia ai quarti di finale. La tennista boema è al numero 21 virtuale del ranking WTA ed al massimo lunedì prossimo potrà spingersi fino al numero 19.IL REGOLAMENTODopo aver sorteggiato le posizioni di tutte le tenniste non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta alla numero 1 del seeding e nella parte bassa alla numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà la favorita nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.