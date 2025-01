Lanazione.it - Contributo affitti. Il Comune stanzia 50mila euro

Pochi giorni fa la giunta comunale ha varato una delle principali misure di sostegno sociale erogate daldi Calci. Si tratta del cosiddetto “” per l’anno 2024, misura che consente di dare un aiuto economico a persone e famiglie a basso reddito che sostengono i costi di un canone di locazione per l’abitazione di residenza. In essere da diversi decenni, fino a due anni fa il “” veniva garantito anche grazie a risorse nazionali, oltre che regionali e comunali. Ogni anno dallo Stato arrivavano diverse decine di migliaia di, ma nel 2022 l’attuale governo ha deciso di azzerare completamente il fondo nazionale dedicato al sostegno agli. Nel 2022 erano arrivati a Calci ben 81miladimenti nazionali che, come detto, nel 2023 sono stati totalmente azzerati.