Ilgiorno.it - Como, in dogana con 4 chili di cocaina sotto la sella dello scooter: arrestato

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 gennaio 2025 – Entrava in Italia alla guida di uno, sul quale custodiva 4di. Questa mattina gli agenti di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, hannoun uomo di 60 anni residente in Puglia, già con precedenti per stupefacenti. Durante il controllo, dopo la verifica del nominativo, i poliziotti hanno proceduto a una verifica ulteriore, trovando nelquattro panetti avvolti nel cellophane. Addosso il sessantenne aveva inoltre 600 euro in contanti. La sostanza è risultata positiva al narcotest svolto nell’immediatezza. Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è statoe condotto in carcere al Bassone.