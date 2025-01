Colpo da 100 milioni del Real Madrid | pronta la clamorosa offerta

Leggi su Sportface.it

La prossima estate ilsembra essere pronto ad effettuare un nuovo mercato Galactico.I Blancos, anche in base a come si evolverà la stagione in termini di risultati, dovranno prendere delle scelte importanti in vista del futuro, con alcuni addii che potrebbero essere importanti e altrettanti nuovi arrivi eccellenti. La prima posizione da valutare al termine della stagione sarà quella di Carlo Ancelotti, con la panchina del tecnico di Reggiolo che sembra non essere salda al 100%. Il difficile inizio di stagione dei madrileni lo aveva messo in discussione già nelle prime settimane di novembre, ma poi ilè tornato a fare risultati e a scalare le classifiche, spegnendo sul nascere qualsiasi rumors su un possibile esonero di Don Carlo. Ciò nonostante, però, a fine anno saranno fatte delle valutazioni, con Xabi Alonso e Zinedine Zidane in pole per la panchina più gloriosa al mondo.