Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Jacob Henry ci ‘Brock Lesnar-izzerà’ tutti quando arriverà”

Le parole disul futuro diDurante un’apparizione al podcast “2 Bears, 1 Cave“,ha commentato il potenziale di, che ha firmato con la WWE lo scorso anno. “Amo Mark. È ancora parte di questo show radiofonico chiamato Busted Open. Suo figlioe. probabilmente cidebutterà. Non vediamo l’ora”, ha dichiarato.I grandi obiettivi del giovaneMarkaveva rivelato a TMZ l’anno scorso le ambizioni di suo figlio nel mondo del wrestling. “La sua vera passione è il wrestling. Non sta cercando di diventare un campione olimpico di lotta. Mi ha detto: ‘Non voglio andare al Pro Bowl o vincere un Super Bowl. Voglio il main event di WrestleMania e andare in Giappone per diventare campione'”.