Carlos Alcaraz pronto a sfoderare un’arma segreta negli Australian Open 2025

Lavorare sui particolari. Lo spagnoloha lavorato non poco in questa off-season per cercare di migliorare alcuni degli aspetti critici del suo gioco. Fa decisamente strano esprimersi così nei confronti di un giocatore che nel 2024 ha vinto in serie Roland Garros e Wimbledon, oltre a un argento olimpico, e a 21 anni può fregiarsi di quattro Slam e può puntare al Carrer Grand Slam dal prossimo appuntamento degli.Tuttavia, a comandare il tennis mondiale e anche con un certo margine c’è Jannik Sinner, più continuo dello spagnolo nel 2024 e più vincente. Ed ecco che il confronto con l’altoatesino può essere un bello stimolo per continuare a evolversi. È quanto si è fatto nelle settimane di preparazione presso l’Academy di JuanFerrero, tecnico dell’iberico.