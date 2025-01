Sport.quotidiano.net - Bologna, Aebischer ed El Azzouzi accelerano per il rientro

, 3 gennaio 2025 – C’è chi lavora sodo a Casteldebole per cercare di rientrare in campo il prima possibile. Oussama Ele Michelstanno infatti cercando di bruciare le tappe per tornare presto a disposizione di Vincenzo Italiano. Un lavoro intenso per i due centrocampisti certificato anche da un video pubblicato sui social dal, nel quale si vedono il giocatore marocchino e lo svizzero intenti a correre sul campo e a lavorare in palestra, iniziando anche i primi tocchi con il pallone. Una buona notizia per i rossoblù e per il tecnico di Karlsruhe che potrà così avere quell’abbondanza anche in mediana che più volte ha sottolineato di vedere di buon occhio, anche per far rifiatare alcuni dei titolarissimi che fino ad oggi hanno stretto sempre i denti, a partire dall’inamovibile Remo Freuler.