All’Isolotto torna la Maratonina della Befana

Firenze, 3 gennaio 2025 – Grande attesa per la nuova mezza maratona che si correrà il giorno dell’Epifania a Firenze, nel quartiere dell’Isolotto. Con partenza e arrivo in via Pio Fedi, presso la sede dell'Up Isolotto, l'evento si affianca alla storica corsa di 13 chilometri, erroneamente chiamata "" ma di fatto sempre caratterizzata da una distanza ridotta rispetto alla mezza maratona ufficiale. Lanacque nel 1975, quando la corsa su strada era ancora agli albori e ben lontana dalla popolarità e precisione odierne. All'epoca, termini come "maratona" o "" indicavano semplicemente una "gara di lunga lena", senza l'esigenza di certificare distanze precise con strumenti ufficiali. Solo con le Olimpiadi di Londra del 1908 si stabilì la distanza ufficialemaratona a 42,195 km, grazie al percorso che partiva dal castello di Windsor e terminava sotto la tribuna reale dello stadio di Londra.