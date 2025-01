Thesocialpost.it - Addio a Roger Mantovani, voce e volto iconici di radio e tv

Leggi su Thesocialpost.it

è morto il 2 gennaio 2025 a 58 anni. Nato a Milano nel 1966, ha segnato il mondo della, della televisione e del doppiaggio con il suo talento e la suainconfondibile.Leggi anche: “Incantatrice di serpenti”. Parole di fuoco contro Cecilia Sala: succede di tutto, caos e polemicheUna carriera trae spettacoloIl pubblico lo ha conosciuto come speaker di emittenti di rilievo. Ha lavorato per RTL 102.5, VirginCapital eStudio Più, conducendo programmi come “Studio Più Live” e “Mucho Mas” accanto a Natalia Estrada. Laè stata il cuore della sua carriera, maha saputo spaziare anche in altri ambiti.In televisione, ha interpretato il giornalista Sandro Colussi nella soap opera “Vivere”. Ha condotto trasmissioni come “Sabato 4” su Rete 4, “Affare Fatto” su Canale 5 e “On the Road” su Odeon TV.