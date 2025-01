Ilgiorno.it - Volo fatale da dieci metri. Caduto dal tetto nel turno di lavoro. Mohamed era un “invisibile“

MONTANASO (Lodi)Un “fantasma“., il 23enne di nazionalità egiziana morto precipitato a Montanaso Lombardo nell’area ex Polenghi Lombardo era di fatto un ““. Ieri, le forze dell’ordine non erano ancora riuscite a rintracciare i familiari per avvisarli che il loro parente, partito dal nord Africa per cercareed una sistemazione migliore era deceduto l’ultimo giorno dell’anno piombando al suolo dopo una caduta di. Il nome sul documento di identità ha portato i carabinieri a stabilire che la sua residenza ad Agnadello (Cremona) era di fatto fittizia. Lì di fatto non abitava, ma era ospitato invece nel pavese molto probabilmente da connazionali che gli avevano trovato un giaciglio provvisorio. Una vita precaria con il sogno di sistemarsi in maniera definitiva con uned una paga onesta.