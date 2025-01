Oasport.it - Perché Sinner ha aumentato il vantaggio su Zverev senza giocare? Due Slam pieni di margine

Jannikhailsul suo più immediato inseguitore nel ranking ATPessere sceso in campo nella prima settimana del calendario internazionale. Il fuoriclasse altoatesino svetta in cima alla graduatoria con 11.830 punti all’attivo, ma se fino a pochi giorni fa vantava 3.915 lunghezze su Alexander, ora ilsul tedesco si è dilatato a 4.195 punti.Il teutonico, infatti, non è riuscito a difendere i 335 punti conquistati dodici mesi fa alla United Cup: nel torneo a squadre miste, infatti, ha racimolato soltanto 55 punti (20 per il successo sul brasiliano Thiago Monteiro e 35 per l’affermazione sul cinese Zhizhen Zhang nella fase a gironi), prima di non scendere in campo nel quarto di finale contro il Kazakhstan a causa di un problema fisico.Alexanderha dunque perso 280 punti ed ecco spiegato il motivo per cui ildi Janniksi è ulteriormente ampliato.