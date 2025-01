Lapresse.it - L’analisi dell’Onu, fino a 25mila miliardi all’anno di costi per la perdita di natura

E’ necessario fermare ladi biodiversità cambiando approccio altrimenti istimati saranno tra i 10 edi dollari. E’ la riflessione che emerge dai due rapporti di valutazione dell’Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, approvati il 16 dicembre scorso da scienziati, esperti e rappresentanti dei governi delle Nazioni Unite.La piattaforma – nata nel 2012 con il compito di valutare lo stato della biodiversità e dei servizi eco-sistemici – ha l’obiettivo di promuovere l’interfaccia tra scienza e politica. L’Italia ha aderito alla piattaforma intergovernativa a gennaio del 2020 e partecipa ai lavori anche attraverso il supporto tecnico dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.In base a stime recenti – contenute in uno dei due rapporti preparati dagli esperti delle Nazioni Unite – entro il 2030 potrebbero essere generate opportunità di business per un valore di oltre 10miladi dollari e creati 395 milioni di posti di lavoro a livello globale.