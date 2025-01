Calciomercato.it - Juventus, ecco la cifra richiesta al Napoli per Danilo. Intrigo Raspadori-Chiesa

Leggi su Calciomercato.it

L’ormai ex capitano bianconero è un separato in casa alla Continassa: braccio di ferro con i partenopei, che intanto sondano l’attaccante del LiverpoolÈ ormai certificato l’addio dialla, con il club bianconero che ha messo alla porta l’ex capitano prima della partenza per l’Arabia Saudita in vista della Final Four di Supercoppa.Federico(LaPresse) – Calciomercato.itIl difensore brasiliano era finito ai margini dello scacchiere di Thiago Motta e malgrado l’emergenza difensiva la dirigenza della Continassa ha deciso comunque di anticipare il divorzio rispetto al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.è fuori dal progetto e a tutti gli effetti fuori rosa alla Juve: “Stiamo cercando la soluzione migliore per lui e per la società. Quando c’è un giocatore sul mercato, deve esserci gradimento da entrambe le parti“, ha confermato da Riad il Dt bianconero Giuntoli.