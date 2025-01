Ilrestodelcarlino.it - Il calendario di Rossi e Casadei per l’Hospice e l’ospedale di comunità

Anche questo Natale, come negli ultimi anni, due benefattori di San Mauro Pascoli Mauroe Giuseppehanno consegnato ale aldidi Savignano sul Rubicone i calendari "E’ Calandaèri de mi Paiòs Samaèvar 2025" da appendere in ogni camera degli ospiti e alcune copie del libro "Samaèvar Ir e Oz". Hanno detto Mauroe Giuseppe: "Siamo sicuri che ile il libro possano essere motivo di svago e risvegliare nelle persone ricoverate ricordi ormai dimenticati. Alcuni mesi fa un amico ci ha detto: "Mia mamma è ricoverata aldi Savignano, nella camera c’è il vostroe quando vado a trovarla lo guardiamo assieme. Lei non vede l’ora di raccontarmi i nomi e le storie delle persone. Bravi continuate così". Siamo stati ricevuti dalla responsabile Hospice dottoressa Elena Amaducci e dalle collaboratrici: Antinisca Perini, Simona Fracella, Freuini Seium Misghina Hospice, Monica Balestri, Cristian Raggini, Anne Costa Muniz rete e Monica Torroni.