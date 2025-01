Metropolitanmagazine.it - Il 2025 sarà l’anno della zebra mania

Il leopardato potrebbe essere stato il re indiscusso del guardaroba per anni, ma c’è un nuovo animale in città pronto a rubargli la scena: la. Con il suo fascino monocromatico e un tocco di audacia, questo pattern si prepara a dominare il panoramamoda del, dalle passerelle alle strade.o leopard? Ecco lo stile animalier che troveremo nelA differenzavivacità selvaggia del leopardato, la stampanelporta un’eleganza più sobria. Grazie ai suoi toni neutri in bianco e nero, risulta più facile da indossare su capi di grandi dimensioni, come cappotti lunghi o abiti da sera. Celebrità e influencer hanno già iniziato a sfoggiare look totaldurante le feste, dimostrando che questa stampa può essere tanto festosa quanto un abito di paillettes.