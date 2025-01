Oasport.it - Hockey ghiaccio, Renon e Vipiteno piegano Merano e Cavaliers nei derby di Alps League

Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione della2025. Questa sera erano in programma cinque incontri, con sei squadre di casa nostra in campo con ben due. Traarriva il successo per gli ospiti in rimonta, mentrepassa facilmente in casa degli Unterland, quindi arrivano i ko di Cortina e Gherdeina.HC-RITTNER BUAM 2-3I padroni di casa passano subito in vantaggio con Brummer dopo 91 secondi di gioco, quindipareggia immediatamente con la rete di Szypula che segna l’1-1 al 2:42.rimette il naso avanti al 25:50 con Fuchs per il 2-1, ma gli ospiti pareggiano di nuovo con lo stesso Szypula al 43:46.non molla e va a vincere con Fink al minuto 58:48.KITZBUEHEL-SGC CORTINA 2-1 dopo shoot-outDopo un primo tempo concluso sullo 0-0, gli ampezzani passano in vantaggio con Di Tomaso al 31:10, ma gli austriaci riportano il punteggio in parità sull’1-1 con Maxa al 47:50.