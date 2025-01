Tvzap.it - “Grande Fratello”, Luca Calvani costretto ad intervenire: malore in Casa

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,adin– Clima teso nelladel “” dopo la diretta di lunedì 30 dicembre 2024. Helena Prestes ha avuto un acceso scontro con Shaila Gatta, che purtroppo è culminato in unche ha richiesto l’intervento degli altri coinquilini. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, Zeudi accusa Helena: interviene Dayane MelloLeggi anche: “”, arriva un secondo coming out nella”,adinper Helena Prestes nelladel “” dopo la brutta lite con Shaila Gatta. La discussione è iniziata durante la diretta, quando la ballerina ha accusato la modella sudamericana di sfruttare il legame con Zeudi Di Palma per ottenere visibilità.