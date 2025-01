Isaechia.it - Grande Fratello, Chiara riporta a Giglio una informazione da fuori: ecco cosa gli ha detto all’orecchio (Video)

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delCainelli ha divulgato unproveniente dall’esterno violando il regolamento del reality.L’inquilina si trovava in giardino con Lucali quando la regia ha fatto ascoltare ai concorrenti una canzone degli One Direction, la boy-band britannica/irlandese che ha avuto enorme successo dal 2010, anno della sua formazione.hanno così iniziato ad intonare Story of my life, uno dei singoli più famosi della band, quando la ragazza si è avvicinata al coinquilino rivelandogli che uno dei membri degli One Direction è venuto a mancare.Il 16 ottobre 2024, a soli 31 anni, Liam Payne è deceduto cadendo dal balcone del terzo piano dell’Hotel Casasur a Buenos Aires, in Argentina. Sebbene le cause della morte siano ancora oggetto di grandi speculazioni, l’autopsia ha confermato la presenza di alcool, antidepressivi e coc*ina assunti nelle 72 ore precedenti alla caduta, causata presumibilmente da un episodio psicotico.