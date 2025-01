Gamberorosso.it - Giorgia apre un bistrot in Salento: ecco come e dove sarà

Dopo il successoconduttrice dell’ultima edizione di X Factor e l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2025, la cantantedecide di spostare per un attimo il suo focus sulla musica e investire nella ristorazione: aprirà a breve un suoine precisamente a Galatina. L’amore dell’artista romana per la parte più a Sud della Puglia è cosa nota: sono anni che frequenta la zona con la famiglia e questa è la volta di mettere radici creando qualcosa di suo.Ildia Galatinaspiega Repubblica Bari, la data dell’inaugurazione ancora non è nota, ma tutto il sistema, a partire dai locali in ristrutturazione e dagli annunci di ricerca di chef per il locale con «talento e passione con esperienza per unirsi all’elegante struttura di prossima apertura nel suggestivo centro storico di Galatina, in provincia di Lecce», si sta muovendo.