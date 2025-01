Anteprima24.it - Gdf Caserta, accertato danno erariale per oltre 2 milioni di euro determinato da un dirigente medico dell’Asl

Tempo di lettura: 3 minutiI Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo ante causam ex artt. 74 e 75 codice giustizia contabile emesso, su richiesta della Procura regionale per la Campania, dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Napoli, fino alla concorrenza dell’importo del, di € 2.173.177,70, con contestuale notifica di un invito a dedurre ex art. 67 codice giustizia contabile nei confronti di undi 1^ livello dipendentediin regime di rapporto a tempo pieno ed esclusivo.Il provvedimento consegue ad articolate indagini, inizialmente avviate dal Comando Tutela Salute Nas Carabinieri die proseguite con mirati approfondimenti condotti dalle Fiamme Gialle, nei confronti deldi chirurgia generale in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise, sotto la direzione del pubblico ministero della territoriale Procura Contabile dott.