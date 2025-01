Gamberorosso.it - Ecco come si mangia nella storica paninoteca parmense che ha aperto a Milano

Le saracinesche si sono alzate da pochissimo, ma Pepèn ha conquistato in fretta il suo spazio. In via Malpighi 2, proprio sotto la celebre casa Galimberti, ci si può già imbatteretipica folla di avventori che caratterizza questa insegnasua città d’origine, Parma. Il motivo? La carciofa (foto di apertura), le polpette e i panini farcitissimi.Pepèn, un’istituzione a ParmaSono più di 70 anni che Pepèn sfama generazioni e generazioni di parmigiani. Qui si fa la fila e si aspetta, poi probabilmente non ci sarà posto e il panino lo si dovràre in piedi, ma questo non è un problema per nessuno, né per i locals né per i turisti. Anzi, godersi una carciofa calda seduti su una panchina in una giornata di sole è un’esperienza 100% parmigiana.La storia di Pepèn inizia nell’immediato dopoguerra, nel 1946, quando si chiamava Bar Franco: questo non era il nome del proprietario, ma si riferiva al costo di un pasto, cioè un franco.