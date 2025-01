Calciomercato.it - Ecco come la Juve può convincere Rui Costa a vendere Antonio Silva | ESCLUSIVO

Domani si giocheràntus-Milan, incrocio tra Francisco e Sergio Conceicao. Ma il mercato incombe e Giuntoli deve comprareLa prima semifinale della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita andrà in scena questa, con Inter e Atalanta impegnate alle ore 20. Mentre, domani allo stesso orario è previsto il secondo incontro, quello che vedrà di fronte lantus e il Milan.Sergio Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.itEsordio assoluto sulla panchina rossonera per Sergio Conceicao che, alla fine del 2024, ha sostituto l’esonerato Paulo Fonseca dopo il pareggio casalingo contro la Roma di Claudio Ranieri. Sfida nella sfida quella tra l’ex allenatore del Porto e il figlio Francisco, attuale numero 7 proprio dei bianconeri rivali di domani. “È un’ottima opportunità per Sergio, dopo molti anni al Porto – il parere di Nuno Travassos, giornalista portoghese di ‘A Bola’ – Voleva continuare a lottare per vincere titoli e coppe, aveva possibilità di andare in Arabia, ma la sua intenzioen era quella di restare nel calcio europeo ad alti livelli.