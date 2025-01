Dai così no Grande Fratello Lorenzo choc su Javier | Shaila si dissocia e il pubblico lo massacra

Leggi su Caffeinamagazine.it

, la frasedisu. Tra i due coinquilini il rapporto è stato sempre teso, fin dall’inizio. E forse non solo a causa delle donne: il pallavolista si era inizialmente avvicinato aGatta, che però poi ha iniziato una liaison con il modello milanese. Recentemente quest’ultimo è apparso particolarmente su di giri ed è esploso in diverse occasioni.Durante una pausa pubblicitaria dell’ultima puntata, ad esempio, si è scagliato contro gli altri inquilini colpevoli a suo dire di non far parlare Perla. Il tutto è avvenuto poco prima dell’eliminazione delle Monsé. Qualche giorno fa, inoltre,ha avuto un duro scontro proprio conMartinez. Il modello, nello specifico, ha accusato il coinquilino di essere poco trasparente.Leggi anche: “Rispetto”.