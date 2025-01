Tpi.it - Chi era Shamsud-Din Jabbar, l’attentatore di New Orleans

Chi era-Dindi New-Din, un veterano dell’esercito degli Stati Uniti di 42 anni originario del Texas, è stato identificato dal FBI comeche alle prime ore del Capodanno 2025 ha prima intenzionalmente investito con un pick-up la folla riunita sulla Bourbon Street di Newe poi è sceso sparando contro i passanti in fuga e la polizia, provocando 15 morti e 35 feriti, finché non è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti intervenuti sulla scena dell’attacco attribuito al sedicente Stato Islamico (Isis).Il coinvolgimento dell’organizzazione terroristica nell’attentato eseguito il 1° gennaio 2025 da, secondo gli inquirenti, sarebbe provato dal ritrovamento di una bandiera del sedicente Stato Islamico (Isis) issata sul veicolo guidato dala Newe da una serie di video registrati prima dell’attacco durante il suo viaggio tra il Texas e la Louisiana.