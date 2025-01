Lanotiziagiornale.it - Cento nuovi treni regionali, Trenitalia investe 850 milioni di euro e rilancia la mobilità su rotaia

Conannunciati datalia per il 2025, per un investimento economico di 850die oltre 430di viaggiatori stimati, l’anno nuovo sorride ai passeggeri Italiani.Nel 2024, si legge nella nota del gruppo, sono stati consegnati 540di nuova generazione che, sommati ai 335 già acquistati in precedenza, porta a 875 il numero deiin circolazione.Numero destinato a crescere poiché, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.061convogli, pari all’80% dell’intera flotta rinnovata, per un investimento. complessivo di sette miliardi di. Sempre lo scorso anno, sono stati 415i passeggeri del Regionale, 8in più rispetto all’anno precedente. Circa il 45% del totale dei passeggeri ha scelto il Regionale per motivi di svago e turismo.