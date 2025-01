Ilveggente.it - Bomba Sinner, tifosi disperati: “Due anni di squalifica”

Leggi su Ilveggente.it

, non c’è pace per il tennista azzurro. Ecco la sentenza che arriva dagli Stati Uniti. La situazione è preoccupanteNon c’è mai serenità, e non ce ne può essere fin quando una comunicazione ufficiale non arriverà. E non sarà prima di febbraio, a quanto pare. J, che tra pochi giorni tornerà a giocare dopo un po’ di meritata vacanza, è in attesa di capire cosa deciderà il Tas di Losanna nel merito del ricorso che la Wada ha presentato contro la sua assoluzione.: “Duedi” (Lapresse) – Ilveggente.itGiorni di festa ma non tanto, in poche parole. Perché non si sa realmente come potrebbe andare a finire. Il buon senso, in tutto questo, direbbe che Jk non ha avuto nessun vantaggio rispetto alla positività al Clostebol che nemmeno è stata voluta.