Zonawrestling.net - AEW: Adam Copeland svela il suo nuovo nickname e disputa il primo incontro dopo diversi mesi

Durante l’episodio di ieri di AEW Dynamite, gli FTR (Dax Harwood e Cash Wheeler) hanno unito le forze con, ora conosciuto come “Cope”, per affrontare i Death Riders (Jon Moxley, Wheeler Yuta e Claudio Castagnoli) in un accesoa tre svoltosi nella città natale degli FTR, Asheville, North Carolina, aggiungendo un ulteriore livello di intensità alla resa dei conti.Il ritornoQuesta rivalità nasce da un attacco agli FTR da parte dei Death Riders durante la puntata di Collision del 14 dicembre. Sebbene i primi abbiano confermato di essere autorizzati a lottare a Fight for the Fallen il 1° gennaio, hanno lasciato intendere che non si sarebbero presentati da soli all’. La previsione si è avverata quandoha fatto il suo ritorno shock al pay-per-view Worlds End.