Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2025 ore 18:00

Luceverde Lazio Buonasera e ben trovati all’ascoltoin leggero aumento sulle strade della Regione per i rientri nella capitale al momento si incontrano rallentamenti e code sulla stazione dinord per l’uscita di Settebagni e il raccordo anulare attese anche perché arriva dall’Umbria e deve entrare sulla A1 al casello di Orte anche sulla A24 la materia mo troviamo rallentamenti in direzione ditra carsoli-oricola e Castel Madama e poi brevi attese alla barriera diEst ad agevolare gli spostamenti in questa giornata di festa il fermo dei mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22 bene da Massimo veschi per il momento è tutto un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità