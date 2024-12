Game-experience.it - Squid Game 2 è da record con 68 milioni di visualizzazioni, Netflix conferma l’anno di uscita di Squid Game 3

Leggi su Game-experience.it

Con un debutto imponente,2 ha conquistatoed il pubblico di tutto il mondo, diventando il più grande successo della piattaforma nella prima settimana di lancio. La nuova stagione del thriller coreano ha totalizzato ben 68dinei primi quattro giorni, superando ilprecedente stabilito da “Mercoledì” nel 2022.Variety ricorda che lo show è ria piazzarsi al primo posto nella classifica settimanale diin ben 92 Paesi, segnando un risultato storico per il colosso dello streaming. L’impatto di2 va oltre iliniziale.La stagione ha già scalato la classifica delle serie non in lingua inglese più viste di sempre su, posizionandosi al settimo posto. Con 91 giorni per accumulare, ha tutte le carte in regola per superare altri titoli di successo, inclusa la prima stagione, che detiene ancora il primo posto con 265,2dicomplessive.