New Orleans piomba con l’auto sulla folla poi spara | almeno 10 morti e 35 feriti Ucciso l’attentatore – Il video

Grave episodio poche ore dopo l’inizio del 2025 per le strade del centro di New, nello stato americano della Louisiana. Una persona si è lanciata all’impazzata contro lanella popolare Bourbon Street all’incrocio con Canal Street, nel quartiere francese, investendo numerosi passanti che gremivano le strade per i festeggiamenti dell’anno nuovo. Secondo le prime ricostruzioni,sarebbe poi uscito dalla vettura e avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco.10 persone sono morte e circa 35 sono rimaste ferite. La polizia ha poi ingaggiato un conflitto a fuoco con l’assalitore, nel quale questi è rimasto.Gli ordigni in auto e l’indagine per terrorismoL’attentato sarebbe avvenuto intorno alle 3.15 ora locale (le 10:15 in Italia), ancora molto frequentata per via dei festeggiamenti di Capodanno.