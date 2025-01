Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo di Paolo Fox per il 2025: “Gemelli prende la chitarra e va. Bilancia, basta con i dubbi. Un premio in arrivo per il Leone”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa riserverà il nuovo anno secondoFox? Come ogni anno l’astrologo e volto televisivo pubblica il suo “Oroscopo” (Cairo edizioni). Segno per segno, mese per mese, contiene tutte le previsioni inerenti la sfera sentimentale, il lavoro, la forma fisica, con l’indicazione dei giorni più fortunati suggeriti dagli astri. Una parte è dedicata anche alle tabelle per misurare l’affinità di coppia e il grado d’intesa con il partner. Ammesso che uno ce l’abbia, il partner. Altrimenti, potrebbe trovarlo nel corso dell’0anno che sta per cominciare. C’è solo da sperare che sia del segno zodiacale suggerito dalla Stelle.L'articolodiFox per il: “lae va.con i. Uninper il” proviene da Il Fatto Quotidiano.