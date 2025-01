Bergamonews.it - Il generale Giuseppe De Riggi in visita ai carabinieri di Clusone

Nella mattina di mercoledì 1° gennaio ildi DivisioneDe, Comandante della Legione“Lombardia”, è giunto in provincia di Bergamo per portare il suo saluto ai militari di alcuni comandi dell’Arma posti in località particolarmente isolate, che anche oggi, primo giorno dell’anno, sono comunque impegnati nel consueto servizio d’Istituto per assicurare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.Ha dapprima raggiunto la Stazionedi Vilminore di Scalve, poi la Compagniadie, in fine, si è portato presso la Stazione invernale di Selvino. Ad ogni comando hato le caserme e i comuni dove sono insediate. Quindi ha incontrato il personale in servizio ed i rispettivi Comandanti, con cui si è trattenuto a lungo ringraziandoli per l’impegno profuso anche in questo giorno di festa.