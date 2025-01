Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Napoli: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei vogliono mantenere il primato, mentre i viola intendono proseguire la loro corsa verso la Champions League.vssi giocherà sabato 4 gennaio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI viola si trovano al quinto posto e sognano di ritornare in Champions League dove sono assenti da parecchi anni ormai. La squadra di Palladino è reduce da un punto in tre partite, ma nell’ultima pareggiata contro la Juventus ha dimostrato di potersela giocare con le grandi e dunque raggiungere il suo obiettivo tanto agognato. La vittoria casalinga sofferta contro il Venezia ha regalato ai partenopei il primato in classifica, seppure in condominio con l’Atalanta.