Ciclismo | Iperfinish squadra da battere tra gli allievi nel 2025

Fucecchio, 1 gennaio- Dopo essere stata protagonista brillante ed ammirata nella stagione2024, ladi Fucecchio si presenta tra le formazioni più forti in assoluto anche per la prossima stagione grazie alla riconferma di cinque atleti in possesso di ottime doti ed all’arrivo di un quintetto interessante. Dieci in tutto quindi gliper la prossima stagione che i due presidenti Giacomo Vierucci e Moreno Ragoni mettono a disposizione di uno staff tecnico efficiente, preparato ed esperto. Ancora fiducia al direttore sportivo Alessio Luci, coadiuvato da due ex professionisti toscani, Elia Favilli e Francesco Casagrande nel ruolo di direttori sportivi e preparatori atletici. Lo staff è completato da Salvatore Palumbo, aiuto direttore sportivo, dal collaboratore Alessio Roggi e dal meccanico Sauro Conforti.