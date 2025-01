Sport.quotidiano.net - Ciclismo, addio tra Viviani e la Ineos Grenadiers. Le prospettive per il 2025

Roma, 1 gennaio- Tra le novità contrattuali della stagione cominciata di fatto oggi c'è il divorzio tra Eliae la, che ha ufficializzato l'con un post sulle proprie pagine social. Leper il"E' stato un privilegio gareggiare per te in queste 6 stagioni. Grazie e buona fortuna per il prosieguo della tua carriera". Chiuso un capitolo, anzi due, perché il veronese aveva già militato nell'allora Team Sky tra il 2015 e il 2017 prima del ritorno di fiamma degli ultimi 3 anni, ora il futuro è davvero un rebus. Diverse squadre si erano interessate al classe '89 nei mesi scorsi, ma gran parte di esse con il passare delle settimane hanno via via completato i propri roster. Tra essi spicca il Q36.5 Pro Cycling Team, o forse spiccava, perché la pista sembra aver perso quota: pista che tra l'altro, data la categoria Professional della squadra svizzera, non dava certezze in vista del Giro d'Italia, l'obiettivo dichiarato perper questa stagione.