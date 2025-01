Rompipallone.it - Barcellona, che disastro: il top player va via a zero

Ultimo aggiornamento 1 Gennaio 2025 15:46 di redazioneIlnon è riuscito a registrare in tempo Dani Olmo, stella della Spagna campione d’Europa. E ora?Il calcio spagnolo ha iniziato il 2025 con una notizia bomba che ha messo in subbuglio il campionato: Dani Olmo e Pau Victor, le due stelle estive del, non figurano più come giocatori del club catalano nella Liga. Questo evento rappresenta l’ultimo capitolo di una vicenda intricata che vede ilalle prese con le stringenti regole finanziarie per trattenere i suoi talenti.La situazione attuale deriva da una catena di eventi che ha creato non pochi problemi alla dirigenza del. L’estate scorsa, l’arrivo di Dani Olmo dal Lipsia e di Pau Victor dal Girona aveva suscitato entusiasmo, ma il club si è trovato di fronte all’impossibilità di registrarli a causa dei limiti salariali.