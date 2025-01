Pianetamilan.it - Allenatore Milan – Spunta Palladino per il futuro? L’indiscrezione

Sergio Conceicao è il nuovodel. Il portoghese ha preso il posto di Paulo Fonseca dopo la partita contro la Roma, firmando un contratto fino al 2026, ma con opzione unilaterale al favore del club per concludere l'accordo alla fine della stagione. Stefano Peduzzi, direttore di monza-news.it, ha pubblicato su X una clamorosa notizia sul possibiledell'del. Ecco di che si tratta. "Se Conceicao non dovesse portare i risultati sperati, ilpotrebbe puntare su Raffaeleil prossimo anno. Profilo giovane che piace molto alla dirigenza". Ovviamente è una notizia assolutamente da prendere con le pinze, visto che Sergio Conceicao non ha neanche cominciato la sua avventura ufficiale con il. La sua prima partita sarà tra due giorni contro la Juventus in Supercoppa.