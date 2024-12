Ilgiorno.it - Taglio del nastro a Carate. Dal nido alla Primavera: nasce il polo per l’infanzia

Leggi su Ilgiorno.it

Il 2025 parte per il Comune dicon una bella novità. Nel mese di gennaio la giunta Veggian potrà inaugurare il nuovodi via Agazzi che racchiude il, la nuova sezionee la scuola infanzia, grazieriorganizzazione dei servizi scolastici comunali che ha visto la realizzazione di lavori di riqualificazione degli edifici con fondi Pnrr ed un’analisi dei bisogni delle famiglie con bimbi e bimbe in fascia d’età da 0 a 6 anni. Anche nel plesso comunale di via Sciesa è previsto un cambiamento: il nuovodi 24 posti che ha già 13 iscritti e che può accogliere altri bambini. Tutte le famiglie interessate potranno conoscere i nidi, la sezionee le scuole infanzia partecipando con i loro bambini ai laboratori che verranno organizzati un sabato mattina al mese secondo date che verranno pubblicizzate.