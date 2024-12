Piperspettacoloitaliano.it - Piper Fiction Fest 2024, le migliori serie tv italiane: Mare Fuori 4, DOC 3 e Don Matteo 14 tra i vincitori

Tutti ideiSiamo giunti alla sesta edizione dei, i nostri premi virtuali alletvdella stagione appena conclusa. Come sempre per noi è un modo per ringraziare i lettori che continuano a seguirci, qui sul blog e sui nostri canali social, anche quest’anno, in particolar modo sulla pagina Facebook che sta raggiungendo dati sempre più soddisfacenti. È un piacere per noi continuarvi a inforsulle amateche vedremo prossimamente in tv, ricordandone i momenti più simbolici e commentandole insieme. Augurandovi buonee, vi lasciamo questo ultimo regalino. Si rinnova in questa VI edizione il premio del pubblico che ha raggiunto numerose adesioni sia su Instagram che su Facebook. Il premio Antenna D’Oro si basa invece sullacon l’ascolto più alto dell’anno.