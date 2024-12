Formiche.net - Pechino studia l’Ucraina per sviluppare le sue forze armate. Ecco come

Leggi su Formiche.net

Che il conflitto in Ucraina sia una preziosa occasione per capire su quali binari transiterà l’evoluzione del modo di combattere le guerre nel prossimo futuro, ne sono consci tutti gli attori della scena internazionale. Compresa, ovviamente, la Repubblica Popolare Cinese. Gli scontri in Europa Orientale rappresentano perun prezioso laboratorio dove apprendere lezioni che vengono analizzate metodicamente e adattate per rimodellare sulla base dei risultati l’approccio militare della People’s Liberation Army. Tye Graham, ricercatore senior presso i BluePath Labs e ufficiale dell’esercito americano in pensione, e P.W. Singer, politologo esperto dei processi di innovazione militare del XXI secolo, hanno pubblicato un’analisi a quattro mani su DefenseOne, dove mettono a sistema le informazioni disponibili per capire su quali versanti lecinesi stanno investendo sulla base delle lezioni ucraine.