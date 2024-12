Notizie Asvis | Senza politiche adeguate il 95% delle terre sarà degradato entro il 2050

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitodel 20 dicembre 2024Oltre tre quartidel mondo (il 77,6%) sono diventate permanentemente più aride negli ultimi trent’anni a causa dei cambiamenti climatici, della scarsità idrica e dell’uso non sostenibile del suolo. Le aree aride sono aumentate di circa 4,3 milioni di chilometri quadrati, arrivando a ricoprire il 40% di tutte leglobali, escluso l’Antartide. Sempre più persone vivranno in zone aride e saranno esposte alle conseguenze dell’inaridimento, tra cui tempeste di sabbia, incendi, scarsità idrica, perdita del raccolto e desertificazione. Oggi 2,3 miliardi di persone vivono già in aree considerate aride, ma il numero è destinato a raggiungere i cinque miliardiil 2100 nello scenario climatico peggiore.